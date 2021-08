Saint-Maixent-l'École Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Jardin en Faîtes – Apéro-concert Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École

Jardin en Faîtes – Apéro-concert Saint-Maixent-l’École, 21 août 2021, Saint-Maixent-l'École. Jardin en Faîtes – Apéro-concert 2021-08-21 15:00:00 – 2021-08-21

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres EUR 5 Jardin en Faîtes – Samedi 21 aout, :

– 15h-16h, Jardin privé, « L’Epine dans Le Swing », à confirmer, swing (Lieu communiqués lors de la réservation)

– 17h30/18h30, Jardin privé, « Bad goule », musique traditionnelle (Lieu communiqués lors de la réservation)

– 18h, ”la belle autre ”

– 19h30, Parc Hélène Guyonnet, « Junior work », Rap

– 20h30, Parc Hélène Guyonnet, « Maxime Faucher/le prestige », bal guinguette Buvette et restauration :

Sur place, dans chaque jardin privé et scène publique. Conditions tarifaires d’accès :

Entrée à 5 euros par spectacle

Pass journée du 21 aout à 15 euros

Pass 3 jours (20,21,22 aout) à 20 euros

Gratuit pour les moins de 15 ans

