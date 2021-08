Saint-Maixent-l'École Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Jardin en Faîtes – Apéro-concert Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École

Jardin en Faîtes – Apéro-concert Saint-Maixent-l’École, 13 août 2021, Saint-Maixent-l'École. Jardin en Faîtes – Apéro-concert 2021-08-13 18:00:00 – 2021-08-13

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Jardin en Faîtes – Vendredi 13 aout

Organisé par l’Association Faîtes des lumières – 18h/19h, Jardin privé, « Camille Pizon », et Smoothy Cotton

– 20h, Jardin privé, (groupe à définir)

Lieux communiqués lors de la réservation.

Pensez à vos chaises , plaids , coussins … Conditions tarifaires d’accès :

La vente des bracelets 5€ ( gratuit pour les – de 15 ans ) chez ComptoirCafé Benjamin et sur le marché le samedi 6/8 .

Buvette restauration sur place !

Dans le respect des gestes barrières Association Faîtes des lumières dernière mise à jour : 2021-07-30 par

