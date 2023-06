Culture Autrement – Cyril Fragnière – L’échappée, récit d’un coureur cycliste Jardin Emile Gallé Paris, 2 août 2023, Paris.

Cyril Fragnière est un comédien et auteur franco-suisse. Il se forme au Conservatoire de Grenoble, après une carrière de cycliste de haut niveau.

Il raconte dans ce seul en scène, son parcours et sa reconversion. De l’enfance à aujourd’hui, l’interprète et auteur passe en revue tous les vélos qu’il a utilisé. Chaque vélo est un souvenir qui nous dévoile son itinéraire singulier. Celui d’un jeune adolescent qui rêve de devenir coureur cycliste, faire le Tour de France et porter le maillot jaune. Il nous raconte son ascension au plus haut niveau, son quotidien dans la réserve d’une équipe professionnelle, les courses, les entraînements, les joies, les désillusions, et enfin, sa reconversion sur les plateaux de théâtre. Drôle et émouvant, l’artiste nous plonge, avec le goût du détail, dans les coulisses du sport cycliste. Il nous révèle ce qui fait sa popularité, mais aussi sa poésie, et cette communion avec la nature et les grands espaces. Au-delà du sport, c’est le vélo lui-même qui est au centre du spectacle. Cet objet universel qui nous relie, qui nous a tous fait rêver durant l’enfance, et qui s’inscrit aujourd’hui pleinement dans la transition écologique…

Jardin Emile Gallé 32 rue Neuve des Boulets 75011 Paris Paris 75011 Quartier Sainte-Marguerite Paris Île-de-France

2023-08-02T18:30:00+02:00 – 2023-08-02T19:30:00+02:00

2023-08-03T18:30:00+02:00 – 2023-08-03T19:30:00+02:00

