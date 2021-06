Paris Jardin Élisabeth Boselli Paris Jardin Élisabeth Boselli (15e) Jardin Élisabeth Boselli Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jardin Élisabeth Boselli (15e) Jardin Élisabeth Boselli, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 1 juillet 2021

de 15h à 15h30

gratuit

Rencontre avec la conceptrice du jardin S’inspirant de son passé agricole et viticole, ce jardin se présente comme une vitrine des cultures céréalières, fourragères et fruitières typiques de l’Île-de-France. Entre les axes piétonnier et cyclable s’intercalent de grandes étendues, tels les champs cultivés et les prairies. Offrant rythmes et contrastes, les arbres fruitiers apportent de l’ombrage quand les haies bocagères composent des brise-vents. Live Instagram Animations -> Balade Jardin Élisabeth Boselli 34 boulevard Victor Paris 75015

12 : Porte de Versailles (128m) 8 : Balard (708m)

Contact : https://www.paris.fr/equipements/jardin-elisabeth-boselli-19568 https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/Parisnature Animations -> Balade Urbain;Plein air

Sonia Yassa

Sonia Yassa