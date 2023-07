Sport et patrimoine Jardin Edouard-André Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Sport et patrimoine Jardin Edouard-André Bourges, 17 septembre 2023, Bourges. Sport et patrimoine Dimanche 17 septembre, 14h00 Jardin Edouard-André Dans le cadre du thème national « patrimoine des sports », Bourges Ville d’art et d’histoire s’associe avec le service des Sports et des associations sportives du territoire pour proposer des initiations à des sports variés, dans des lieux patrimoniaux.

Le jardin Edouard-André sera ouvert à la pratique de la pétanque sur son boulodrome. Jardin Edouard-André Rue Sainte-Ursule 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire Créé dans les années 1980 par le service des Espaces verts de la Ville de Bourges, il a pris le nom du botaniste et créateur de jardins Edouard André, né à Bourges en 1840. Il occupe une ancienne carrière de pierre, comblée par les scories de la fonderie de Mazières voisine.

Il a été repensé récemment pour adapter les plantations au changement climatique : les érables ont été remplacés par des espèces acclimatées à la chaleur et demandant peu d’eau, goyavier, pistachier, camphrier, grenadier…

Il est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Parc public Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

