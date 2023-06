Rendez-vous au Jardin écologique du Vieux-Lille ! Jardin Ecologique Saint-André-lez-Lille Saint-André-lez-Lille Catégories d’Évènement: Nord

Saint-André-lez-Lille Rendez-vous au Jardin écologique du Vieux-Lille ! Jardin Ecologique Saint-André-lez-Lille, 4 juin 2023, Saint-André-lez-Lille. Rendez-vous au Jardin écologique du Vieux-Lille ! Dimanche 4 juin, 15h00 Jardin Ecologique Sans réservation Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, le Jardin écologique du Vieux-Lille vous ouvre ses portes de 15h à 18h. Venez découvrir cet espace exceptionnel niché au bout du Vieux-Lille, qui constitue un lieu privilégié pour la biodiversité. Lecture de contes et concert sont au programme. Ouverture de 15h à 18h.

Concert à 16h. Jardin Ecologique Plaine de la Poterne – Rue du Guet Saint-André-lez-Lille 59350 Lille Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Saint-André-lez-Lille Autres Lieu Jardin Ecologique Adresse Plaine de la Poterne - Rue du Guet Ville Saint-André-lez-Lille Departement Nord Lieu Ville Jardin Ecologique Saint-André-lez-Lille

Jardin Ecologique Saint-André-lez-Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-andre-lez-lille/

Rendez-vous au Jardin écologique du Vieux-Lille ! Jardin Ecologique Saint-André-lez-Lille 2023-06-04 was last modified: by Rendez-vous au Jardin écologique du Vieux-Lille ! Jardin Ecologique Saint-André-lez-Lille Jardin Ecologique Saint-André-lez-Lille 4 juin 2023