Festival Les Trev Jardin écologique du Vieux Lille Lille, 1 juin 2019, Lille.

Festival Les Trev Samedi 1 juin 2019, 15h30 Jardin écologique du Vieux Lille

Pour sa première édition, Les Trev vous font voyager et fêtent le début des beaux jours. Des ateliers artistiques, du spectacle vivant, des jeux et animations, des concerts en soirée… et surtout de la bonne humeur grâce à nos artistes locaux et vous !

Jardin écologique du Vieux Lille rue du guet Lille 590000 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-01T15:30:00+02:00 – 2019-06-01T23:00:00+02:00

