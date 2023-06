Atelier d’initiation à la sculpture Jardin éco-poétique du 16 bis Saint-Ouen-sur-Seine, 1 juillet 2023, Saint-Ouen-sur-Seine.

Atelier d’initiation à la sculpture Samedi 1 juillet, 14h00 Jardin éco-poétique du 16 bis

Découvez le travail de Martin Wielanek présent dans le Jardin éco-poétique et essayez-vous à la scupture à ses côtés !

Martin WIELANEK est sculpteur et dessinateur. Après un passage chez les compagnons en taille de pierre de Saumur (CAP), il a obtenu un master « Esthétique et histoire des arts plastiques et de la photographie » à Paris 8. Il a suivi des formations complémentaires en dessin et sculpture sur pierre, bois ainsi qu’en moulage aux ateliers Beaux-arts de la ville de Paris et à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs de Paris.

Jardin éco-poétique du 16 bis 16 bis rue Salvador Allende 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dans la cour face au stade Pablo Neruda

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T16:00:00+02:00

sculpture wielanek

Martin Wielanek