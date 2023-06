Art Thérapie – marelle et pochoirs Jardin éco-poétique du 16 bis Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine Catégories d’Évènement: Saint-Ouen-sur-Seine

Seine-Saint-Denis Art Thérapie – marelle et pochoirs Jardin éco-poétique du 16 bis Saint-Ouen-sur-Seine, 1 juillet 2023, Saint-Ouen-sur-Seine. Art Thérapie – marelle et pochoirs Samedi 1 juillet, 14h00 Jardin éco-poétique du 16 bis Réactualisation de la marelle située dans la cour du jardin.

Le sujet en est la végétation, la nature qui se trouve dans les jardins alentours, à l’aide de pochoirs utilisés pour le Key Hole Garden. Cela crée par la même occasion un rappel et un lien.

La visée thérapeutique se joue dans l’utilisation d’un pochoir qui guide les gestes, et rassure quant à la « réussite » du dessin ; dans le fait de créer de façon collective pour un support visible et utilisé par d’autres enfants. Cela se passe en 3 étapes :

– choix du pochoir et de l’emplacement où l’utiliser

– peinture du pochoir au sol autour de la marelle

– si possible participation à la rénovation des contours de la marelle Jardin éco-poétique du 16 bis 16 bis rue Salvador Allende 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dans la cour face au stade Pablo Neruda Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Saint-Ouen-sur-Seine, Seine-Saint-Denis

