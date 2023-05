Visites guidées du Jardin éco-poétique du 16 bis Jardin éco-poétique du 16 bis, 3 juin 2023, Saint-Ouen-sur-Seine.

Visites guidées du Jardin éco-poétique du 16 bis Samedi 3 juin, 14h00 Jardin éco-poétique du 16 bis entrée libre

Découverte du jardin éco-poétique du 16 bis, classé “Oasis Nature” par Humanité et Biodiversité.

D’après Pierre Rabhi l’écologie est un état de conscience et pour Charles Baudelaire la poésie est la quête constante de la beauté.

Les artistes et les jardiniers ont en commun la faculté d’adaptation et la créativité. L’acte de jardiner devient un engagement envers la nature et l’écologie devient un acte créatif, la nature étant une source d’inspiration.

À la découverte du jardin et de ses artistes avec Camille T., association Via Paysage, nous vous invitons à découvrir cet Oasis Nature, lieu de créativité artistique et végétale en milieu urbain.

Jardin éco-poétique du 16 bis 16 bis rue Salvador-Allende 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.facebook.com/Jardin-%C3%A9co-po%C3%A9tique-du-16-bis-Neruda-Lab-493450947466690/

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

©Via Paysage