Atelier marionnette Jardin Ebersberg Yssingeaux, 5 juillet 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Avec l’artiste Adi Brodsly, venez fabriqué des marionnettes dans l’esprit de l’été le 5 et 19 juillet !.

2023-07-05 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-05 16:00:00. .

Jardin Ebersberg

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



With artist Adi Brodsly, come and make puppets in the spirit of summer on July 5 and 19!

Con el artista Adi Brodsly, venga a hacer marionetas con el espíritu del verano los días 5 y 19 de julio

Mit dem Künstler Adi Brodsly kannst du am 5. und 19. Juli Marionetten herstellen, die den Sommer einfangen!

Mise à jour le 2023-06-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire