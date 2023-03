Ken Stead – rock roots/soul (Canada-Calgary) Jardin d’Une Figue dans le Poirier, 4 juin 2023, Girmont-Val-d'Ajol.

Ken Stead – rock roots/soul (Canada-Calgary) Dimanche 4 juin, 16h30 Jardin d’Une Figue dans le Poirier Pass journée RDVJ2023 : 12€/adulte et 6€/enfant. Pass journée solidaire adulte : 15€/adulte. Le Pass journée comprend l’entrée jardin + 1 atelier créatif + 1 atelier musical + 2 concerts + 1 visite guidée + la démo de forge.

Pour terminer ces Rendez-vous aux jardins en beauté, Ken Stead viendra remplir vos coeurs de douceur et de poésie, de sa voix chaleureuse et enivrante.

Ken Stead est un auteur-compositeur-interprète canadien qui a déménagé à Zwolle (Pays-Bas) en 2021. Avec plus de 1100 spectacles dans sa carrière, Ken a ouvert la voie pour des légendes, telles que Tom Cochrane, Burton Cummings, Sass Jordan, et The Wood Brothers.

Il est connu pour faire taire une salle dans un murmure, mais avec son nouvel album, Civil War, il prouve qu’il est capable de déclencher un tumulte. Avec plus de volume, il y a plus de place pour que les moments les plus sincères résonnent dans votre poitrine.

La voix de Ken est ce qui vous permet de rester ancré dans son spectacle, mais ce sont ses paroles qui vous toucheront d’une manière dont vous n’étiez peut-être pas conscient avant de venir.

https://www.youtube.com/watch?v=dWAkQiQjBbc

Goûter-concert : pâtisseries et buvette gourmande tenue par les parents et les enfants de l’école alternative du Girmont Val d’Ajol

Partenaires de l’événement : @mytourdad et la MJC du Val d’Ajol

Jardin d'Une Figue dans le Poirier 11 les envers 88340 Girmont Val d'Ajol Girmont-Val-d'Ajol 88340 Vosges Grand Est

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=dWAkQiQjBbc »}] Découvrez comment Permaculture rime avec Biodiversité! Venez rencontrer des jardiniers d’Une Figue dans le Poirier qui veillent à l’équilibre écologique d’une jungle comestible à 640m d’altitude. Parking visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T16:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00

©Ken Stead