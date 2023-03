Concert Duo ZIRIAB (Musique de chambre du monde indienne, andalouse et balkanique) Jardin d’Une Figue dans le Poirier, 4 juin 2023, Girmont-Val-d'Ajol.

Concert Duo ZIRIAB (Musique de chambre du monde indienne, andalouse et balkanique) Dimanche 4 juin, 15h30 Jardin d’Une Figue dans le Poirier Pass journée RDVJ2023 : 12€/adulte et 6€/enfant. Pass journée solidaire adulte : 15€/adulte. Le Pass journée comprend l’entrée jardin + 1 atelier créatif + 1 atelier musical + 2 concerts + 1 visite guidée + la démo de forge.

Besoin d’avoir un avant-goût des vacances ? Pas de panique, le Duo Ziriab va y remédier ! Attachez vos ceintures, le voyage autour du Monde est assuré par ces deux virtuoses français !

Le carnet de route : ragas traditionels indiens, boleros, tangos et buleria flamenco, Kopanitsa des Balkans et pour finir le Prélude à l’après-midi d’un faune de Claude Debussy.

Le duo Ziriab est né de la collaboration entre Lisa Meignin, flûtiste de formation classique et jazz, et Gaspard Schlich, guitariste et compositeur. Ziriab, c’est le nom d’un musicien arabo-andalou du IXème siècle qui aurait transmis des éléments de la musique orientale en Occident, grâce à son exil dans le bassin méditerranéen.

Petite restauration sur place et buvette gourmande tenues par les parents et les enfants de l’école alternative du Girmont Val d’Ajol

Partenaire de l’événement : MJC du Val d’Ajol

https://www.youtube.com/watch?v=xLVTYHTqEtY

Jardin d'Une Figue dans le Poirier 11 les envers 88340 Girmont Val d'Ajol Girmont-Val-d'Ajol 88340 Vosges Grand Est

Découvrez comment Permaculture rime avec Biodiversité! Venez rencontrer des jardiniers d'Une Figue dans le Poirier qui veillent à l'équilibre écologique d'une jungle comestible à 640m d'altitude. Parking visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:30:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00

©Benjamin Hincker