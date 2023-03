Atelier créatif « Carotte en sol majeur » – fabrication de légumes musicaux Jardin d’Une Figue dans le Poirier, 4 juin 2023, Girmont-Val-d'Ajol.

Atelier créatif « Carotte en sol majeur » – fabrication de légumes musicaux Dimanche 4 juin, 10h15, 11h15, 13h30, 14h30 Jardin d’Une Figue dans le Poirier Pass journée RDVJ2023 : 12€/adulte et 6€/enfant. Pass journée solidaire adulte : 15€/adulte. Le pass journée comprend l’entrée jardin + 1 atelier créatif + 1 atelier musical + 2 concerts + 1 visite guidée + la démo de forge.

Comment rendre les légumes attrayants auprès de nos enfants ? En les transformant en instruments de musique, pardi !

Avec Mélia d’Une Figue dans le Poirier, initiez-vous à l’art de transformer des carottes en flûtes, des poireaux en sifflets… bref, de quoi passer un moment créatif en famille et rendre les légumes beaucoup plus sympathiques aux yeux de nos enfants !

– Atelier de 45 min, sur inscription préalable. Limité à 10 participants.

– Créneaux des ateliers : 10h15-11h, 11h15-12h, 13h30-14h15 et 14h30-15h15.

Petite restauration sur place et buvette gourmande tenues par les parents et les enfants de l’école alternative du Girmont Val d’Ajol.

Partenaire de l’événement : MJC du Val d’Ajol

https://www.youtube.com/watch?v=8ehsXnA4fPs

Jardin d'Une Figue dans le Poirier 11 les envers 88340 Girmont Val d'Ajol Girmont-Val-d'Ajol 88340 Vosges Grand Est

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=8ehsXnA4fPs »}] Découvrez comment Permaculture rime avec Biodiversité! Venez rencontrer des jardiniers d’Une Figue dans le Poirier qui veillent à l’équilibre écologique d’une jungle comestible à 640m d’altitude. Parking visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:15:00+02:00 – 2023-06-04T11:00:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T15:15:00+02:00

