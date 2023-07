CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET Jardin Dumaine Luçon Catégories d’Évènement: Luçon

Luçon, Vendée
10h – cérémonie commémorative du 14 juillet au Jardin Dumaine.

2023-07-14

Jardin Dumaine

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire



10 a.m. – July 14th commemorative ceremony at Jardin Dumaine
10.00 h – 14 de julio ceremonia conmemorativa en el Jardin Dumaine
10 Uhr – Gedenkfeier zum 14. Juli im Jardin Dumaine

