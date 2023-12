Exposition Talitre Jardin du Westerwald Pleurtuit Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit Exposition Talitre Jardin du Westerwald Pleurtuit, 1 janvier 2024, Pleurtuit. Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-03-31 . Dans le cadre de l’Atlas Biodiversité, la ville de Pleurtuit sera l’ambassadrice du Talitre (puce de sable, de mer) avec une sculpture exposée dans le parc du Westerwald. Pour découvrir ce tout petit crustacé, des panneaux explicatifs seront disponibles sous le kiosque du parc. .

Jardin du Westerwald Rue Saint-Guillaume

Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne

Mise à jour le 2023-12-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Autres Code postal 35730 Lieu Jardin du Westerwald Adresse Jardin du Westerwald Rue Saint-Guillaume Ville Pleurtuit Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Jardin du Westerwald Pleurtuit Latitude 48.57899 Longitude -2.05583 latitude longitude 48.57899;-2.05583

Jardin du Westerwald Pleurtuit Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleurtuit/