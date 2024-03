Jardin du Vieux Colombier Jardin du Vieux Colombier Brux, samedi 1 juin 2024.

Jardin du Vieux Colombier Ce jardin se distingue par la singularité de sa composition intégrée dans un ensemble de bâtiments typiques du sud Vienne. Quelque 1 200 végétaux sont organisés entre Bretagne et Méditerranée, offran… 1 et 2 juin Jardin du Vieux Colombier 13 € par personne, gratuit pour les jeunes de moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T20:00:00+02:00

Ce jardin se distingue par la singularité de sa composition intégrée dans un ensemble de bâtiments typiques du sud Vienne. Quelque 1 200 végétaux sont organisés entre Bretagne et Méditerranée, offrant un incontestable dépaysement végétal. Que du bonheur !

Prévoir entre 2 et 4 heures de visite selon intérêt.

Jardin du Vieux Colombier 19 Chez Jamet 86510 Brux Brux 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 31 30 22 60 https://www.jardinduvieuxcolombier.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 31 30 22 60 »}] Le Jardin du Vieux Colombier implanté sur 1,3 hectare offre un lieu de promenade et de contemplation où rivalisent les végétaux d’ici et d’ailleurs. Le visiteur sera enivré par les parfums subtils, ravi par la profusion des couleurs et conquis par la musicalité des bassins, lieux de vie de nos amis à plumes et à écailles.

Des zones de quiétude, implantées au soleil ou à l’ombre des grands arbres, permettent de profiter des points de vue et de méditer en toute tranquillité. Les sentiers et croisées de chemins conduisent vers des lieux aux richesses botaniques et graphiques qui tiennent le promeneur actif et ouvert aux beautés du lieu. Une animation audiovisuelle présentée dans le Colombier permet de présenter, en musique et chants d’oiseaux le jardin aux quatre saisons. La zone de stationnement est organisée à 30m du jardin, le long du champ. m

©DAGombert2024