Atelier Musical Batuc écolo Jardin du ver têtu Paris, 10 août 2023, Paris.

Batuc’écolo : un atelier pour faire rimer musique avec écologie. On y explore les grandes notions de la gestion des déchets par des petits jeux ludiques, de comment on peut les appliquer à la musique, puis on apprend à fabriquer des instruments de récup’ qui nous serviront pour notre défilé musical.

L’objectif est de sensibiliser à l’écologie et à notre impact sur le monde, tout en s’amusant. Les enfants pourront expérimenter différents sons et décorer leur instruments à leur envie. Nous explorerons également les bases du rythme pour monter une déambulation sur l’exemple des défilés de percussions bréziliens : les batucadas.

Jardin du ver têtu Rue Colette Magny 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-10T14:30:00+02:00 – 2023-08-10T16:00:00+02:00

©laureneparent