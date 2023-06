Frangines Jardin du ver têtu Paris, 1 août 2023, Paris.

Des corps et des voix de femmes questionnent leur place dans l’espace public et social, dans l’Histoire.

C’est une conquête : manifester, agir ensemble, se soulever.

C’est un rituel : souffler, se soutenir, lancer un sortilège.

C’est une danse qui agit, s’adresse et se partage.

Ensemble, nous allons jeter un sortilège pour tenter de transformer quelque chose et se soutenir dans notre capacité à lutter joyeusement.

Production : Compagnie Sur le Pont

Spectacle lauréat de l’aide à l’écriture de l’association Beaumarchais-SACD

Coproduction : le Silo (91), la ville des Lilas (93), le Campus Condorcet (93)

Soutien à la création :la Coopérative De Rue et De Cirque – Espace ChapitO (75), le Dansarium – la Piscine d’en face (91)

Aides à la diffusion : Adami en 2023, DRAC Île-de-France dans le cadre de l’été culturel 2022

Jardin du ver têtu Rue Colette Magny 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T14:30:00+02:00 – 2023-08-01T15:00:00+02:00

©cie sur le pont