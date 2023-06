Le Mystère du Colibri Jardin du ver têtu Paris, 27 juillet 2023, Paris.

Une légende amérindienne raconte qu’un colibri aurait un jour tenté d’éteindre l’incendie qui ravageait son île en transportant des gouttes d’eau dans son tout petit bec. Mais personne ne sait s’il a réussi…

La capitaine Bonnie et son équipage décident donc de se rendre sur place pour connaître la fin de l’histoire ! Ils vont alors découvrir île extraordinaire peuplée d’animaux chanteurs qui tentent de lutter contre les effets du dérèglement climatique et la pollution qui menacent leur petit coin de paradis. Ce spectacle musical jeune public aborde le sujet de l’écologie sous une forme pop, fun et poétique. Il est ponctué par une bande son originale, interprétée en live par 3 musicien.nes comédien.nes.

Livret : Laurène Parent / Chansons Félix Gros et Théo Chapira

mise en scène : Bénédicte Le Lay

distribution : Avec Félix Gros, Laurène Parent et Théo Chapira

Jardin du ver têtu Rue Colette Magny 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France

2023-07-27T14:30:00+02:00 – 2023-07-27T15:00:00+02:00

©Laurene Parent