Le mental de l’équipe Jardin du ver têtu Paris, 19 juillet 2023, Paris.

2 comédiennes s’emparent d’une fantaisie footbalistique. Le coup franc doit être tiré, mais on ne sait pas encore quel sera le tireur : le joueur habituellement désigné, Granger, esprit toujours et absolument positif, ou Monod dont l’âme souffre. Elles nous entrainent sur le terrain en interprétant : l’entraineur, le sophrologue, le goal, et 4 joueurs bleus et rouges. Le foot vu du côté du mental et du rire. Le suspens est à son comble.

auteur: Emmanuel Bourdieu/ Frédéric Belier-Garcia

mise en scène: François Jenny

distribution: Cécile Bouillot et Stéphanie Rongeot

Cie Acte II

Jardin du ver têtu Rue Colette Magny 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France

2023-07-19T14:30:00+02:00 – 2023-07-19T15:00:00+02:00

