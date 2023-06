« La permaculture pour tous » Jardin du Vent Notre-Dame-de-Monts, 3 juin 2023, Notre-Dame-de-Monts.

« La permaculture pour tous » 3 et 4 juin Jardin du Vent

« Apprendre à produire une nourriture saine en respectant les Humains et la Terre », telle est la mission de vie de Johann Gis, fondateur des comptes Instagram, YouTube et TikTok @permacultureaujardin, sur lesquels il partage son savoir-faire pour créer des jardins potagers naturels et développer son autonomie alimentaire.

Issu de quatre générations d’agriculteurs, et fort d’une quinzaine d’années de métier et d’études en pépinière et en botanique, il a décidé en 2018 d’implanter une micro-ferme et un bureau d’étude à Toulon (83), avant de fonder, en 2019, son organisme de formations en permaculture référencé Qualiopi, que l’on peut retrouver sur le site www.permacultureaujardin.com.

Jardin du Vent 29 bis rue Gilbert Cesbron 85690 Notre Dame de Monts Notre-Dame-de-Monts 85690 Vendée Pays de la Loire 02 28 11 26 43 http://www.jardinduvent.fr [{« link »: « http://www.permacultureaujardin.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:45:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

2023-06-04T14:45:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

©Johann Gis