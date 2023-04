Exposition « Coloquines » de l’artiste Sophie M Jardin du vent Notre-Dame-de-Monts Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Monts

Vendée

Exposition « Coloquines » de l’artiste Sophie M Jardin du vent, 3 juin 2023, Notre-Dame-de-Monts. Exposition « Coloquines » de l’artiste Sophie M 3 et 4 juin Jardin du vent Entrée libre Les fées végétales, sont nées de courges «lagenaria siceraria», et coloquintes. Ces plantes décoratives, autrefois utilisées comme gourdes et bouteilles, et que cultivait mon grand père, se récoltent à l’automne et, comme les calebasses, sèchent à l’air durant plusieurs mois avant de revivre à jamais sous le pinceau… Tous les personnages naissent dans l’atelier. Ils s’inscrivent dans des familles et développent des caractéristiques propres. A ce jour, vingt familles composent la collection. Dorloteuses, Musiciennes, Séductrices ou Sages…. chaque fée est unique et porte un nom inscrit sur un registre trésor de la maison… Le nom est donné lorsque l’on remarque un signe particulier insistant ou geste singulier! La plupart du temps, c’est dans un chuchotement que l’on décide de s’en faire des amies… Jardin du vent 29 bis, rue Gilbert Cesbron, Notre-Dame-de-Monts, Vendée, Pays de la Loire Notre-Dame-de-Monts 85690 Vendée Pays de la Loire Au pied d’un moulin à vent gréé de ses voiles, ce jardin déploie autour de sculptures animées par le vent, des illustrations scientifiques et culturelles de ce phénomène. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©Sophie M – Bidules et Coloquines

Détails Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Monts, Vendée Autres Lieu Jardin du vent Adresse 29 bis, rue Gilbert Cesbron, Notre-Dame-de-Monts, Vendée, Pays de la Loire Ville Notre-Dame-de-Monts Departement Vendée Lieu Ville Jardin du vent Notre-Dame-de-Monts

Jardin du vent Notre-Dame-de-Monts Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/notre-dame-de-monts/

Exposition « Coloquines » de l’artiste Sophie M Jardin du vent 2023-06-03 was last modified: by Exposition « Coloquines » de l’artiste Sophie M Jardin du vent Jardin du vent 3 juin 2023 Jardin du Vent Notre-Dame-de-Monts Notre-Dame-de-Monts

Notre-Dame-de-Monts Vendée