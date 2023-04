Visite découverte du Jardin du Vent Jardin du vent Notre-Dame-de-Monts Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Monts

Vendée

Visite découverte du Jardin du Vent Jardin du vent, 3 juin 2023, Notre-Dame-de-Monts. Visite découverte du Jardin du Vent 3 et 4 juin Jardin du vent Entrée libre A l’occasion de cet évenement national, venez découvrir le Jardin du Vent autrement… Organisé en collaboration avec le Réseau Intercommunal des Bibliothèques, vous participerez pendant le week-end à des conférences, des ateliers, des rencontres d’auteurs… Vous découvrirez toute la richesse culturelle que les jardins inspirent! Jardin du vent 29 bis, rue Gilbert Cesbron, Notre-Dame-de-Monts, Vendée, Pays de la Loire Notre-Dame-de-Monts 85690 Vendée Pays de la Loire Au pied d’un moulin à vent gréé de ses voiles, ce jardin déploie autour de sculptures animées par le vent, des illustrations scientifiques et culturelles de ce phénomène. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©Sophie BODIN

Détails Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Monts, Vendée Autres Lieu Jardin du vent Adresse 29 bis, rue Gilbert Cesbron, Notre-Dame-de-Monts, Vendée, Pays de la Loire Ville Notre-Dame-de-Monts Departement Vendée Lieu Ville Jardin du vent Notre-Dame-de-Monts

Jardin du vent Notre-Dame-de-Monts Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/notre-dame-de-monts/

Visite découverte du Jardin du Vent Jardin du vent 2023-06-03 was last modified: by Visite découverte du Jardin du Vent Jardin du vent Jardin du vent 3 juin 2023 Jardin du Vent Notre-Dame-de-Monts Notre-Dame-de-Monts

Notre-Dame-de-Monts Vendée