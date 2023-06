Visite du Jardin du Val des Oiseaux Jardin du Val des Oiseaux Argenteuil, 3 juin 2023, Argenteuil.

Visite du Jardin du Val des Oiseaux Samedi 3 juin, 14h00 Jardin du Val des Oiseaux sans inscription. contact possible par messager pour plus de renseignement https://www.facebook.com/jardiniers.partageurs/

Les jardiniers partageurs vous invitent à découvrir l’histoire du jardin du Val des Oiseaxu et ses espaces comme les carrés potagers mais aussi le « carré patrimonial », et la « vallée des roses » à observer les différents aménagements tels que la mare, le compost, l’abri à insectes et les nichoirs à oiseaux.

Pour les enfants, des découvertes des légumes, des fleurs et des insectes, seront proposées.

Visites guidées ou libres gratuite sans inscription de 14h à 18h

https://www.facebook.com/jardiniers.partageurs/

Jardin du Val des Oiseaux 36 bis boulevard de la Résistance 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/jardiniers.partageurs/ »}] Jardin partagé, terrain d’expérimentations pour des pratiques durables, respectueuses de l’environnement et de la biodiversité locale.

Visite commentée. Gare du Val d’Argenteuil, bus 8 arrêt Beethoven, bus 164 (terminus Claude Monet). Possibilité de se garer près du jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

©Association Les jardiniers Partageurs