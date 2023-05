Rendez-vous aux Jardins au Jardin du Tilleul Jardin du Tilleul, 3 juin 2023, Ternay.

Ternay,Vienne

Découvrez l’univers d’un jardin au naturel en visitant le petit bois et ses essences régionales, le potager bio en permaculture et le musée du jardinage unique en France. Dans ce lieu entièrement dédié au jardinage, laissez-vous guider par le propriétaire.

Visite guidée du musée du jardinage et du jardin du Tilleul par le propriétaire-jardinier.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 17:30:00. EUR.

Jardin du Tilleul

Ternay 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the world of a natural garden by visiting the small wood and its regional species, the organic permaculture vegetable garden and the gardening museum, unique in France. In this place entirely dedicated to gardening, let yourself be guided by the owner.

Guided tour of the gardening museum and the Tilleul garden by the owner-gardener

Descubra el mundo de un jardín natural visitando el bosquecillo y sus especies regionales, el huerto ecológico de permacultura y el museo de jardinería, único en Francia. Déjese guiar por el propietario a través de este lugar enteramente dedicado a la jardinería.

Visita guiada del museo de jardinería y del jardín de Tilleul por el propietario-jardinero

Entdecken Sie die Welt eines Naturgartens und besuchen Sie den kleinen Wald mit seinen regionalen Baumarten, den Bio-Gemüsegarten in Permakultur und das in Frankreich einzigartige Gartenmuseum. Lassen Sie sich an diesem Ort, der ganz der Gartenarbeit gewidmet ist, vom Eigentümer führen.

Führung des Gartenmuseums und des Lindengartens durch den Eigentümer und Gärtner

Mise à jour le 2023-05-25 par Office de Tourisme du Pays Loudunais