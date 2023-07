MACADAM JAZZ – Jive Me Jardin du Thouin Périgueux, 22 août 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Le Jardin du Thouin accueille Jive Me pour le dernier concert du Festival ! Au programme : la chanteuse qui ne touche plus le sol, le clarinettiste devient une rockstar, le guitariste un fin soliste et le DJ producteur emporte le public avec ses rythmiques et ses samples uniques !.

2023-08-22 fin : 2023-08-22 . EUR.

Jardin du Thouin

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Jardin du Thouin welcomes Jive Me for the last concert of the Festival! On the program: the singer who never touches the ground, the clarinetist who becomes a rock star, the guitarist who is a fine soloist, and the DJ-producer who sweeps the audience away with his unique rhythms and samples!

¡El Jardin du Thouin recibe a Jive Me para el último concierto del Festival! En el programa: ¡el cantante que no vuelve a tocar el suelo, el clarinetista que se convierte en una estrella del rock, el guitarrista en un solista de lujo y el DJ productor que arrasa con sus ritmos y samples únicos!

Der Jardin du Thouin empfängt Jive Me für das letzte Konzert des Festivals! Auf dem Programm stehen: die Sängerin, die den Boden nicht mehr berührt, der Klarinettist wird zum Rockstar, der Gitarrist zum feinen Solisten und der DJ-Produzent reißt das Publikum mit seinen einzigartigen Rhythmen und Samples mit!

