Jeu tout public – Le jardin du Théâtre et ses animaux secrets

Quimper

Jeu tout public – Le jardin du Théâtre et ses animaux secrets Jardin du Théâtre Max Jacob, 4 juin 2023, Quimper. Jeu tout public – Le jardin du Théâtre et ses animaux secrets Dimanche 4 juin, 16h00 Jardin du Théâtre Max Jacob Dimanche 4 juin / 16h – Rdv. Théâtre Max-Jacob Jeu tout public

Le jardin du Théâtre et ses animaux secrets Place au jeu ! Découvrez le jardin du théâtre Max-Jacob grâce à une quête des animaux qui y ont élu domicile. Certains se montrent ouvertement aux visiteurs, mais d’autres, bien plus réservés, restent plus discrets. Glissez-vous dans la peau des animaux du jardin pour retrouver leurs traces et tout savoir sur leurs petites habitudes.

À quelques mètres des quais de l'Odet, le jardin du Théâtre rassemble des espèces très diverses et parfois rares. Composé selon un style proche du romantisme anglais, il est agrémenté d'une pièce d'eau et de plantes de milieux humides. Un escalier de quelques marches en pierre permet d'arriver sur des allées en herbe qui délimitent la très belle roseraie. On y découvre quelques beaux et vieux spécimens d'arbres. C'est l'un des jardins quimpérois les plus anciens (1904).

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 ©Ville de Quimper

