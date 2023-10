Cet évènement est passé Fête Nature au Jardin du Sud Jardin du Sud Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Fête Nature au Jardin du Sud Jardin du Sud Lille, 21 octobre 2023, Lille. Fête Nature au Jardin du Sud Samedi 21 octobre, 15h00 Jardin du Sud Entrée libre, gratuit Venez nombreux participer à ce moment festif afin de valoriser toutes les actions menées autour de la nature. Différents ateliers permettront aux enfants d’apprendre les techniques de plantation, la conception de mangeoires à oiseaux et la réalisation d’encre végétale. Vous pourrez aussi vous initier au compostage. Une vente de plantes et une petite restauration seront disponibles sur place. Jardin du Sud rue Baudin 59000 Lille Lille 59000.0 Lille-Sud Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

