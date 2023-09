Cet évènement est passé Escargots et cie : à la rencontre des petites bêtes du jardin Jardin du Sud Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Escargots et cie : à la rencontre des petites bêtes du jardin Jardin du Sud Lille, 20 septembre 2023, Lille. Escargots et cie : à la rencontre des petites bêtes du jardin Mercredi 20 septembre, 15h00 Jardin du Sud Une animation pour découvrir, à travers des approches variées, le monde fascinant des petites bêtes du sol et mieux comprendre leur importance au jardin. Infos pratiques : Rendez-vous au Jardin du Sud, 23 rue Baudin.

À partir de 5 ans, nombre de places limité.

Inscription recommandée auprès de Nord Nature Chico Mendès. Contact :

Nord Nature Chico Mendès / 03 20 12 85 00 / education@nn-chicomendes.org

Mairie de quartier de Lille-Sud / 83 rue du Faubourg des Postes / 03 28 54 02 30 / lillesud@mairie-lille.fr Jardin du Sud rue Baudin 59000 Lille Lille 59000.0 Lille-Sud Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:education@nn-chicomendes.org »}, {« link »: « mailto:lillesud@mairie-lille.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T15:00:00+02:00 – 2023-09-20T17:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Jardin du Sud Adresse rue Baudin 59000 Lille Ville Lille

