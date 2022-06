JARDIN DU SOIR ET LABYRINTHE DE MAÏS AUX LANTERNES

2022-08-05 19:00:00 – 2022-08-05 23:30:00 3 EUR En début de soirée, apportez votre pique-nique et profitez du cadre bucolique du jardin pendant votre repas.

A 20h15 et 21h30, Valérie vous emmène pour une balade contée : histoires de graines, d’insectes, de fleurs et de fruits … éveilleront vos sens. Dans son panier, de nombreuses histoires vous attendent.

L’équipe des Jardins vous propose également de découvrir le parc floral à la lumière du soir pour une balade nature et insolite aux lanternes . Une façon de visiter les jardins autrement.

Découvrez exceptionnellement le labyrinthe de maïs de nuit. Pensez à prendre vos lanternes.

