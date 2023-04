Visite du parc du Serein à Chablis Jardin du Serein Chablis Catégories d’évènement: Chablis

Visite du parc du Serein à Chablis Jardin du Serein, 2 juin 2023, Chablis. Visite du parc du Serein à Chablis 2 – 4 juin Jardin du Serein Entrée libre Découvrez ce parc au bord du Serein doté d’un espace de pique-nique.

Vous retrouverez différentes essences : aesculus hippocastanum, robinia pseudoacacia « frisia », fraxinux excelsior, salix babylonica, acer negundo, metasequoia glyptostroboïdes ou encore ginkgo biloba. Jardin du Serein Quai Paul Louis Courrier Chablis 89800 Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Parc au bord du Serein. Espace pique-nique. Essences : Aesculus hippocastanum. Robinia pseudoacacia « Frisia ». Fraxinux excelsior. Salix babylonica. Acer negundo. Metasequoia glyptostroboïdes. Ginkgo biloba. Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T08:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

2023-06-04T08:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00 © OTCCYT

