Carte blanche au conservatoire Jardin du Roi de Rome Rambouillet Catégories d’Évènement: Rambouillet

Yvelines

Carte blanche au conservatoire Jardin du Roi de Rome, 4 juin 2023, Rambouillet. Carte blanche au conservatoire Dimanche 4 juin, 16h00 Jardin du Roi de Rome Entrée libre L’ensemble de clarinettes du conservatoire Gabriel Fauré, dirigé par leur professeur Magali Grillard, vous propose un moment musical au programme éclectique et à la tonalité champêtre, en accord avec le thème de ce week-end printanier « les musiques au jardin ». Jardin du Roi de Rome Place du Roi de Rome 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France Le jardin du Roi de Rome est l’ancien jardin du palais du Roi de Rome, édifié à la demande de Napoléon Ier. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 © F. Delauney

Détails Catégories d’Évènement: Rambouillet, Yvelines Autres Lieu Jardin du Roi de Rome Adresse Place du Roi de Rome 78120 Rambouillet Ville Rambouillet Departement Yvelines Lieu Ville Jardin du Roi de Rome Rambouillet

Jardin du Roi de Rome Rambouillet Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rambouillet/

Carte blanche au conservatoire Jardin du Roi de Rome 2023-06-04 was last modified: by Carte blanche au conservatoire Jardin du Roi de Rome Jardin du Roi de Rome 4 juin 2023 Jardin du Roi de Rome Rambouillet Rambouillet

Rambouillet Yvelines