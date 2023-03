Une balade au jardin Jardin du Riollet, 2 juin 2023, Le Chay.

Une balade au jardin 2 – 4 juin Jardin du Riollet Tarifs : 8€, 4€ pour les 12-16 ans, gratuit -12 ans.

Jardin du Riollet Route des Trois Ponts, 17600 Le Chay, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Le Chay 17600 Charente-Maritime 06 50 65 54 30 http://www.jardinduriollet.fr https://www.facebook.com/JardinDuRiollet/ C’est en 1996 que débute la création de ce jardin. Les arbres, tels que les pins sylvestres et les pins maritimes ou encore les érables champêtres et les chênes ont été la première base du jardin. Au fil du temps, de leurs balades et de leurs diverses rencontres, les propriétaires ont collecté des graines et des boutures de plantes leur permettant de créer un jardin à moindre coût. C’est aussi grâce aux différents matériaux recyclés, comme le bois, l’osier, le noisetier ou le phragmite que les massifs ont pu être dessiner et habiller. Ce jardin évolue chaque année avec des nouveautés. Parking non ombragé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

©@TANTIN