Le Caire – Paris – Damas

Spectacle en entrée libre

Rendez-vous au Jardin du Regard de la Lanterne, 5 Rue Augustin Thierry, Paris 19

Cette balade musicale dans les musiques traditionnelles vous invite à flâner dans quatre espaces et jardins insolites du 19ème. A chaque espace, un « duo babélien » crée un salon de musique éphémère où s'entrelace sonorités syriennes, italiennes, orientales. Entrez donc dans cette rêverie épicée, ce voyage des sentiments entre la place des Fêtes et Jourdain.

Avec : Joce Mienniel, flûtes, ney, guimbardes, kalimba, Iyad Haïmour, oud, quanoun, Abdhalla Abozekri, saz, Antony Gatta, percussions orientales, Arnault Cuisinier, contrebasse

Samedi 24 juin, 16h00

