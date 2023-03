Visite du jardin botanique du Réal Jardin du Réal, 2 juin 2023, Puget-ville.

Visite du jardin botanique du Réal 2 – 4 juin Jardin du Réal visite guidée 5€

Suivez la visite guidée !

Jardin du Réal Chemin de l’écluse 83390 PUGET VILLE Puget-ville 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 51 28 44 02 http://jardindureal.fr En plein cœur de nos collines, un véritable havre de paix. Ce jardin aux mille merveilles est une explosion pour les sens. A chaque souffle du vent, on entend les bruissements de chaque branche, de chaque feuille, de chaque cime. Les insectes sont au paradis, stridulants et bourdonnants. On ne se lasse pas de la symphonie incessante des petites bêtes entêtées à faire vivre cet îlot fourmillant de vie, simplement… Des parfums de toutes sortes viennent chatouiller nos odorats ingénus, qui deviennent, avec le temps, encore plus avides de découvertes. Fleurs, herbes et autres aromates sont à pied d’œuvre dans notre nez qui ne sait plus où donner de la narine. Maintenant, ce sont nos yeux qui sont à la fête. Formes, couleurs, ombres et perspectives font de ce paradis un écarquillement perpétuel. Cligner des yeux serait perdre un peu de la beauté de cet endroit où la main de l’homme et la magie de la nature ont noué une amitié soudaine. Mais c’est quand on goûte aux produits du labeur du jardinier que l’on peut mesurer encore davantage la quantité et la qualité du travail et que l’on peut sentir le plaisir des plantes qui s’épanouissent en ces lieux. Sucre, sel, amertume et acidité concourent en permanence pour trouver grâce à nos yeux, grâce que l’on ne sait jamais vraiment à qui ou à quoi accorder. Sans le travail, la compétence, l’amour et la patience du jardinier et des bénévoles de l’association nous ne pourrions admirer le Jardin du Réal. Des arbres sud-africains aux bosquets de romarins provençaux, les 1 200 espèces réunies nous entraînent dans une farandole de moments hauts en découvertes chatoyantes comme vous pourrez l’apprécier lors de vos visites. Venez, c’est à Puget-Ville, tout près, chemin de l’Ecluse… parkings

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T09:30:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

©jardindureal