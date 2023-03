Visite libre du jardin du Radiophare Jardin du Radiophare Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Visite libre du jardin du Radiophare Jardin du Radiophare, 2 juin 2023, Cherbourg-en-Cotentin. Visite libre du jardin du Radiophare 2 – 4 juin Jardin du Radiophare 4€, 2€ avec carte CCJ, gratuit <16 ans. Découverte du jardin, visite guidée à 15h. Jardin du Radiophare 7 rue des Mesliers, Querqueville, 50460 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50460 Querqueville Manche Normandie 06 75 41 30 48 http://jardinradiophare.free.fr/ Jardin tout en longueur créé en 2014, aux ambiances très différentes, membre de l’association Cotentin côté Jardin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Luc Jourdan

