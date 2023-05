Découverte du jardin du Puy du Lys Jardin du Puy du Lys Saint-Sornin-Lavolps Catégories d’Évènement: Corrèze

Saint-Sornin-Lavolps Découverte du jardin du Puy du Lys Jardin du Puy du Lys, 2 juin 2023, Saint-Sornin-Lavolps. Découverte du jardin du Puy du Lys 2 – 4 juin Jardin du Puy du Lys Entrée libre. Visite commentée du jardin en compagnie de la propriétaire ou visite libre avec un plan. Jardin du Puy du Lys 5 impasse du Puy du Lys 19230 Saint-Sornin-Lavolps Saint-Sornin-Lavolps 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 04 44 51 27 Dominé par la forêt domaniale de Pompadour, le jardin du Puy du Lys offre au regard une pléiade de camélias, d’innombrables graminées qui se balancent au gré du vent. Le parfum des multiples variétés de rosiers et de menthes embaume les lieux de juin à octobre. Des arbres méconnus sauront vous surprendre au détour des petits sentiers agrémentés de dizaines de vivaces. Le bassin japonisant, avec sa collection d’érables ne vous laissera pas indifférent Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T15:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:00:00+02:00

