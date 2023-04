Lectures et musique au jardin du Prieuré Jardin du prieuré de saint-arnoult Saint-Arnoult Catégories d’Évènement: Oise

Lectures et musique au jardin du Prieuré Jardin du prieuré de saint-arnoult, 3 juin 2023, Saint-Arnoult. Lectures et musique au jardin du Prieuré Samedi 3 juin, 14h00 Jardin du prieuré de saint-arnoult Visite du jardin libre et gratuite, participation au récital 15euros Découverte du jardin .

16 h lectures: « autour de l’Arbre »

18h: récital Piano sur historique par Alexandre Théodoulides Jardin du prieuré de saint-arnoult Le Prieuré 11, rue Principale, Saint-Arnoult, Oise, Hauts-de-France Saint-Arnoult 60220 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 15 95 81 10 »}] D’une surface de 7000 m², le jardin du Prieuré, avec son manoir du XVe siècle, se compose d’une cour plantée où le végétal met en valeur la mare centrale et l’architecture faite de pans de bois, de torchis, de silex et de briques et un petit jardin d’inspiration médiévale créé en 2012. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

