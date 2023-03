Visite guidée – Le Jardin de Locmaria Jardin du Prieuré de Locmaria, 4 juin 2023, Quimper.

Visite guidée – Le Jardin de Locmaria Dimanche 4 juin, 10h30 Jardin du Prieuré de Locmaria Dimanche 4 juin / 10h – Rdv. Jardin du prieuré, place Bérardier

Une visite pour partir à la rencontre des plantes qui peuplent ce lieu tant apprécié des Quimpérois. En compagnie d’un jardinier de la ville de Quimper, vous saurez tout sur les particularités des végétaux de ce jardin d’inspiration médiévale mais aussi sur la façon de le cultiver de manière éco-responsable.

Jardin du Prieuré de Locmaria Place Berardier, 29000, Quimper, Finistère, Bretagne Situé le long de l'Odet, à proximité du prieuré, le jardin est aménagé à partir de 1997 de plantes aromatiques et médiévales dans l'esprit des jardins de monastères de l'époque d'Anne de Bretagne (1477-1514). Le symbolisme religieux est bien présent. En son centre, un kiosque abrite une fontaine dont l'eau, symbole de la vie et la purification, s'écoule tels les fleuves qui irriguaient autrefois le paradis. La pergola en chêne rappelle la voute céleste, les allées forment des croix… Parcourir les allées de cet espace clos de murs en pierres est dépaysant et pédagogique. Les cultures se présentent en carrés surélevés et sont réparties en fonction de leur utilisation. L'ardoise est très présente. Elle est utilisée en paillis, pour décorer ou comme support à la présentation des plantes. Chaque espèce est soigneusement identifiée avec ses noms latins et français. Sa superficie : 1 700 m2. Le jardin du prieuré de Locmaria, voisin de la célèbre Faïencerie HB Henriot, ouvre ses portes aux visiteurs tous les jours de 9h à 18h. Contact : Direction des Espaces Verts (02 98 98 88 87) et Maison du Patrimoine (02 98 95 52 48)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

©Ville de Quimper