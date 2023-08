Les Inattendus Jardin du Presbytère Roiffé, 9 septembre 2023, Roiffé.

Roiffé,Vienne

Des moments pas comme les autres…

Musique, théâtre, arts plastiques, espace détente, jardin du presbytère, place Jean Lemaire à partir de 14h

Apéro-concert à partir de 18h30

Buffet avec les artistes à partir de 20h30, 15€ boisson nc sur réservation.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

Jardin du Presbytère Place du 8 Mai 1945

Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Moments like no other…

Music, theater, visual arts, relaxation area, presbytery garden, Place Jean Lemaire from 2pm

Aperitif concert from 6:30pm

Buffet with artists from 8:30pm, 15? drinks nc on reservation

Momentos sin igual…

Música, teatro, artes plásticas, espacio de relajación, jardín del presbiterio, plaza Jean Lemaire a partir de las 14 h

Concierto de aperitivo a partir de las 18.30 h

Buffet con los artistas a partir de las 20.30 h, 15? bebidas nc previa reserva

Momente, die nicht wie alle anderen sind…

Musik, Theater, bildende Kunst, Entspannungsbereich, Garten des Pfarrhauses, Place Jean Lemaire ab 14 Uhr

Aperitif-Konzert ab 18:30 Uhr

Buffet mit den Künstlern ab 20.30 Uhr, 15? Getränk nc auf Reservierung

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme du Pays Loudunais