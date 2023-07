Concert apéritif à Montfaucon Jardin du presbytère Montfaucon Catégories d’Évènement: Lot

Montfaucon Concert apéritif à Montfaucon Jardin du presbytère Montfaucon, 2 août 2023, Montfaucon. Montfaucon,Lot L’association des pierres en héritage vous présente un concert avec Maison rouge..

2023-08-02 20:00:00 fin : 2023-08-02 . EUR.

Jardin du presbytère Rue Barthélémy

Montfaucon 46240 Lot Occitanie



The association des pierres en héritage presents a concert with Maison rouge. La asociación des pierres en héritage presenta un concierto con la Maison rouge. Die Association des pierres en héritage präsentiert Ihnen ein Konzert mit Maison rouge.

