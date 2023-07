Les estivales ludiques et livresques Jardin du Présbytère Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde Les estivales ludiques et livresques Jardin du Présbytère Carbon-Blanc, 27 juillet 2023, Carbon-Blanc. Les estivales ludiques et livresques Jeudi 27 juillet, 16h00 Jardin du Présbytère Les estivales ludiques et livresques > Jeudi 27 juillet de 16h à 18h au jardin du Presbytère Cet été le livre a rendez-vous avec le jeu ! Une animation pour tous les publics, entrée libre et gratuite.

Au programme : jeux en plein air avec la Ludothèque Ô Fil du Jeu, jeux de construction, jeux pour les tout-petits, jeux de société… et coin lecture proposé par la Médiathèque, avec une sélection de livres adaptés à tous les âges et à tous les goûts. Retrouvez la programmation complète de l’Eté Carbonblannais en cliquant ici Jardin du Présbytère Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.carbon-blanc.fr/festivites/ete-carbonblannais.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

