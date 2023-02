Rendez-vous au jardin du Pré en Bulle Jardin du Pré en Bulle, 4 juin 2023, Jabreilles-les-Bordes.

Rendez-vous au jardin du Pré en Bulle Dimanche 4 juin, 15h00 Jardin du Pré en Bulle

Rendez-vous aux jardins 2023

Jardin du Pré en Bulle Grand Vaud, 87370 Jabreilles-les-Bordes, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine Jabreilles-les-Bordes 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

06 86 65 83 62 http://www.artnat87.org Insolite, surprenant, apaisant sont les qualificatifs qui résument ce jardin créé à partir de 2005. Chaque objet, chaque œuvre d’art, chaque massif est au service du promeneur pour l’intriguer, le surprendre et l’inciter à aller plus loin. On peut y découvrir une grande variété d’arbres, d’arbustes, de vivaces, de rosiers, d’hydrangeas, un potager circulaire, un bassin habité par des carpes koï, un jardin d’eau… À l’automne 2018, le massif papillon avec azalées, rhododendrons et carex a été créé. Des ganivelles ont été mises en place autour des massifs avec rosiers. Superficie : 8 000 m²

Notre intention est de faire entendre un trio acoustique, dans l’esprit swing :

claquettes, accordéon et guitare. Le trio Jacaranda est une petite forme qui favorise la proximité avec le public.

Nous souhaitons apporter un métissage entre deux cultures avec les chansons française (Trenet, Vian et Gainsbourg) et les chansons latines (Los Panchos, Miguel Matamoros). Les claquettes, instruments à part entière donnent une touche originale et joyeuse.

Pour que le spectacle soit complet, les musiciens interprètent des personnages et nous embarquent aussi dans leur histoire.

Sandra Choffel : chant et claquettes

Accordéon : Alain Roblès

Guitare : Nicolas Deleurme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00

2023-06-04T16:00:00+02:00

©