Démonstration et initiation Taï Chi Jardin du Pré en Bulle, 3 juin 2023, Jabreilles-les-Bordes. Démonstration et initiation Taï Chi Samedi 3 juin, 11h00 Jardin du Pré en Bulle Rendez-vous aux jardins 2023 Jardin du Pré en Bulle Grand Vaud, 87370 Jabreilles-les-Bordes, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine Jabreilles-les-Bordes 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

06 86 65 83 62 http://www.artnat87.org Insolite, surprenant, apaisant sont les qualificatifs qui résument ce jardin créé à partir de 2005. Chaque objet, chaque œuvre d’art, chaque massif est au service du promeneur pour l’intriguer, le surprendre et l’inciter à aller plus loin. On peut y découvrir une grande variété d’arbres, d’arbustes, de vivaces, de rosiers, d’hydrangeas, un potager circulaire, un bassin habité par des carpes koï, un jardin d’eau… À l’automne 2018, le massif papillon avec azalées, rhododendrons et carex a été créé. Des ganivelles ont été mises en place autour des massifs avec rosiers. Superficie : 8 000 m²

