Marché aux plantes et produits du terroir Jardin du Plessis Sasnières Sasnières, 11 mai 2024, Sasnières.

Sasnières,Loir-et-Cher

C’est l’occasion de réunir de nombreux exposants qui profitent de cette manifestation pour présenter et vendre leurs plantes, ravir les papilles des visiteurs avec des produits gastronomiques ou encore proposer de nombreuses idées cadeaux avec des outils de jardinage, des objets de décoration….

2024-05-11 fin : 2024-05-12 . 5 EUR.

Jardin du Plessis Sasnières

Sasnières 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



This is the opportunity to bring together many exhibitors who take advantage of this event to present and sell their plants, delight the taste buds of visitors with gourmet products or offer many gift ideas with gardening tools, decorative objects …

Es una oportunidad para reunir a muchos expositores que aprovechan este evento para presentar y vender sus plantas, para deleitar el paladar de los visitantes con productos gastronómicos o para ofrecer numerosas ideas de regalo con herramientas de jardinería, objetos de decoración, etc.

Es ist die Gelegenheit, zahlreiche Aussteller zusammenzubringen, die von dieser Veranstaltung profitieren, um ihre Pflanzen zu präsentieren und zu verkaufen, die Gaumen der Besucher mit gastronomischen Produkten zu verwöhnen oder auch zahlreiche Geschenkideen mit Gartengeräten, Dekorationsgegenständen… anzubieten.

