Visite bucolique Jardin du Plessis Sasnieres, 3 juin 2023, Sasnières. Visite bucolique 3 et 4 juin Jardin du Plessis Sasnieres 8€ par adulte; gratuité jusqu’à 17 ans et personnes handicapées Déambulez dans ce jardin où les carrés de couleurs rivalisent entre eux de floraisons successives et variées. Une véritable aventure botanique haute en couleurs. Jardin du Plessis Sasnieres Le Château 41310 Sasnières Sasnières 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 82 92 34 http://www.jardin-plessis-sasnieres.fr https://www.facebook.com/jardin.duplessissasnieres;https://plus.google.com/u/0/b/117759677740043615137/117759677740043615137/posts Autour d’un étang d’eaux vives, un parc à l’anglaise vous invite à la promenade sur ses allées de gazon. Enclos fleuri et mises en scène par thématiques chromatiques. Le jardin de fleurs, clos de murs, est planté par thèmes de couleurs. Accès sur la N10 entre Vendôme et Château-Renault, au rond point de Saint-Amand Longpré, prendre la direction de Montoire (D108). Le jardin se trouve à 6 km. Parking gratuit à votre disposition – Parking pour camping car Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Jardin du Plessis Sasnières

