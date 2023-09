Une enquête pour Halloween Jardin du Plantier Sarlat-la-Canéda, 29 octobre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Prenez vous au jeu d’enquête et retrouvez le fantôme de la Lanterne des Morts ! A faire en famille ou entre amis dans les rues de Sarlat.

Les enfants doivent obligatoirement être accompagné d’un adulte minimum et sont sous leur responsabilité..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 17:00:00. EUR.

Jardin du Plantier

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Take part in the game of investigation and find the ghost of the Lanterne des Morts! With family or friends in the streets of Sarlat.

Children must be accompanied by at least one adult and are under their own responsibility.

¡Participe en el juego de la investigación y encuentre al fantasma de la Linterna de los Muertos! Disfrute de las calles de Sarlat en familia o con amigos.

Los niños deben ir acompañados de al menos un adulto y están bajo su propia responsabilidad.

Machen Sie sich auf die Suche nach dem Geist der Laterne der Toten! Machen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden einen Ausflug in die Straßen von Sarlat.

Kinder müssen zwingend von mindestens einem Erwachsenen begleitet werden und sind auf eigene Verantwortung.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir