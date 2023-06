visite -atelier du Jardin du Peyroux Jardin du peyroux Prompsat, 2 juin 2023, Prompsat.

visite -atelier du Jardin du Peyroux 2 – 4 juin Jardin du peyroux visite par petit groupe

Vous serez accueilli par le proprietaire du jardin ; qui vous racontera l histoire du jardin ; la visite en elle meme dure environ 1 heure (ou plus si vous souhaitez profitez de la quietude des lieux ) petit atelier de cintrage de verre dans la serre

Jardin du peyroux 5 rue du peyroux Prompsat Prompsat 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 07.60.42.05.78 http://www.jardinsdupeyroux.com [{« type »: « phone », « value »: « 07.60.42.05.78 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@jardinsdupeyroux.com »}] jardin cre en 2000 , de style medieval et anglais .Il s agit d un jardin de fleurs notamment vivaces ; pivoines , roses ….agremente de bassins ,jeu d echec en buis ….Demonstration de cintrage de verre dans la serre . parking a 100 ml

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

