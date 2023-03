Temps convivial autour du compostage au Jardin du Petit Prince Jardin du Petit Prince Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Temps convivial autour du compostage au Jardin du Petit Prince Jardin du Petit Prince, 29 mars 2023, Toulouse. Temps convivial autour du compostage au Jardin du Petit Prince Mercredi 29 mars, 18h00 Jardin du Petit Prince Entrée libre « Tous au compost! » est un évènement national annuel qui valorise la pratique du compostage de proximité des déchets organiques partout en France. Venez rencontrer et discuter avec les participants du site de compostage collectif du Jardin du Petit Prince et découvrir les petites bêtes du composteur. Animations à proximité immédiate du site de compostage. Ouvert à tous (même les non contributeurs au site de compostage collectif).

Retrouvez toutes les autres initiatives nationales de « Tous au compost ! » sur la carte des événements 2023 en cliquant ICI.

Avec la participation de Toulouse Métropole. Pour plus d’informations, contactez-nous à : compostage@toulouse-metropole.fr Jardin du Petit Prince 2 avenue du Petit Prince 31400 Toulouse Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://tousaucompost.fr/ »}, {« link »: « mailto:compostage@toulouse-metropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T18:00:00+02:00 – 2023-03-29T19:30:00+02:00

2023-03-29T18:00:00+02:00 – 2023-03-29T19:30:00+02:00 compostage compostage collectif Tous au compost!

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Jardin du Petit Prince Adresse 2 avenue du Petit Prince 31400 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Jardin du Petit Prince Toulouse

Jardin du Petit Prince Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Temps convivial autour du compostage au Jardin du Petit Prince Jardin du Petit Prince 2023-03-29 was last modified: by Temps convivial autour du compostage au Jardin du Petit Prince Jardin du Petit Prince Jardin du Petit Prince 29 mars 2023 Jardin du Petit Prince Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne